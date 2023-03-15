Заказы на Wildberries доступны к получению без ограничений

В пресс-службе онлайн-ретейлера опровергли информацию о забастовке владельцев пунктов выдачи заказов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Покупатели могут без ограничений получать заказы в пунктах выдачи Wildberries, информация о забастовке некоторых пунктов не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

"Заказы можно получать без ограничений. Пункты выдачи заказов продолжают работать в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о забастовке владельцев пунктов выдачи заказов, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывают их с 15 марта из-за спора с маркетплейсом, причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. В тот же день компания опровергла информацию о том, что какие-либо пункты выдачи заказов могут закрыться.