ЦБ будет получать сведения обо всех участниках мошеннических переводов

Новая редакция стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере вступит в силу с 1 октября

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ будет получать от банков сведения обо всех участниках мошеннических переводов через систему ФинЦЕРТ (автоматизированная система обработки инцидентов), следует из материалов регулятора. Новая редакция стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере вступит в силу с 1 октября 2023 года.

"ФинЦЕРТ Банка России, на площадке которого все российские кредитные организации обмениваются в том числе информацией о мошеннических операциях, будет получать от банков дополнительные сведения об участниках таких переводов, а не только о конечном получателе похищенных денег. Это предусмотрено новой редакцией стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере", - говорится в сообщении.

ЦБ отметил, что документ вступит в силу с 1 октября 2023 года. Он необходим для исполнения закона об информационном обмене между регулятором и МВД России.

Стандарт позволит банкам предоставлять информацию о мошеннических переводах по более чем 50 уникальным признакам. Так, под подозрение попадают, например, случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических местах, оформление предварительно одобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона.

Также ЦБ отметил, что при направлении в ФинЦЕРТ информации о выявленных подозрительных транзакциях банки будут указывать уникальный набор данных устройств, с которых совершались такие действия, - его модель и производителя, номер сим-карты, геолокацию и другие параметры. Сведения о кибератаках и утечках персональных данных также требуется предоставлять максимально подробно в соответствии с международной системой классификации действий злоумышленников.

ФинЦЕРТ - это Центр взаимодействия и реагирования департамента информационной безопасности, специальное структурное подразделение Банка России (от CERT - computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты).