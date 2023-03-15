В Красноярском крае в 2023 году инвестиции в электроэнергетику вырастут в 1,5 раза

В реализацию проектов, среди которых электрификация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, вложат 17 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в электроэнергетику в Красноярском крае в 2023 году составит 17 млрд рублей. В прошлом году этот показатель был равен 11 млрд рублей, сообщил в среду на межрегиональной конференции "ЖКХ. Энергетика. Экология" министр энергетики, промышленности и жилищно-коммунального хозяйства края Александр Ананьев.

"В 2022 году на территории Красноярского края реализовывались 29 инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на общую сумму 11 млрд рублей, плановый объем инвестиций на 2023 год составляет 17 млрд рублей", - сообщил Ананьев. Таким образом, объем инвестиций вырастет в 1,5 раза.

По его словам, среди крупных инвестпроектов, реализуемых в крае, электрификация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Среди крупных инвесторов "Россети Сибирь", "Российские железные дороги", краевая компания "Красэко".

Конференция "ЖКХ. Энергетика. Экология" проходит в Красноярске 15-17 марта. В рамках нее специалисты отрасли, эксперты и представители науки Красноярского края и других сибирских регионов обсуждают актуальные вопросы развития ЖКХ и энергоснабжения.