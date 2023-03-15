"Россети" вложат 28 млрд рублей в создание инфраструктуры для Ковыктинского месторождения

Для объекта построят свыше 500 км линий электропередачи, также будет выполнена реконструкция подстанции "Усть-Кут"

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. "Россети" направят 28 млрд рублей в строительство энергетической инфраструктуры для электроснабжения Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области. Предстоит построить более 500 км линий электропередачи (ЛЭП), реконструировать подстанцию в Усть-Куте, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе филиала ПАО "Россети" - МЭС Сибири.

"В Иркутской области началось возведение двух параллельных спецпереходов через реку Лену линий электропередачи 220 кВ, строящихся для электроснабжения Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Это один из самых сложных этапов работы: протяженность переходов составит 1 100 м, высота опор - свыше 60 м. Всего в рамках проекта "Россети" введут в эксплуатацию около 518 км новых ЛЭП, а также выполнят реконструкцию подстанции 500 кВ "Усть-Кут" - главного центра питания Пеледуйского энергокольца. Общий объем инвестиций составит 28 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Трасса энерготранзитов проходит по труднодоступным районам. В связи с этим для обслуживания новых объектов создадут отдельную ремонтно-эксплуатационную база, оснащенную современной спецтехникой.

Это очередной этап работы, которую "Россети" проводят для развития добычи и переработки газа на востоке России. Ранее компания выполнила комплекс мероприятий по внешнему электроснабжению Амурского газоперерабатывающего завода. Подключены к магистральным сетям компрессорные станции трубопровода "Сила Сибири" в Амурской области и Республике Саха (Якутия). В ближайших планах строительство сетевой инфраструктуры для электроснабжения Амурского газохимического комплекса.

21 декабря 2022 года в Иркутской области было запущено в промышленную эксплуатацию Ковыктинское газоконденсатное месторождение - крупнейшее в Восточной Сибири по запасам газа. Лицензия на его освоение принадлежит компании "Газпром". Проектная мощность месторождения - 27 млрд куб. м газа в год. Вместе с Чаяндинским месторождением в Якутии Ковыкта стала ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". Газ с Ковыкты будут поставлять на внутренний рынок и в Китай. Ковыктинский газ является многокомпонентным - кроме метана он содержит пропан, бутан и гелий. Как заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, запуск Ковыкты и работа Амурского газоперерабатывающего завода выведут РФ в мировые лидеры по производству гелия.