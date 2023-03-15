15 марта, 10:50

Глава Минцифры не считает госрегулирование Bug Bounty необходимым на данный момент

Максут Шадаев считает практику законодательного регулирования в сфере программ поиска уязвимостей за вознаграждение недостаточно наработанной

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава Минцифры Максут Шадаев считает практику законодательного регулирования в сфере программ поиска уязвимостей за вознаграждение (Bug Bounty) еще недостаточно наработанной, ее вводить не следует. Об этом он сообщил журналистам.

"Наверное, нет. Мы считаем, что практика не наработана, и не надо это делать. Считаем, что эта практика должна сама себя распространять", - сказал он.

Ранее такую идею высказал замглавы Минцифры Александр Шойтов. По словам заместителя министра, проходящая в настоящее время программа поиска уязвимостей - это пилотный проект. Общее регулирование появляется после оценки всех "плюсов и рисков", отмечал Шойтов. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут Игоревич
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