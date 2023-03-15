На Эльбрусе представят инвестпроекты по возведению гостиниц и спорткомплекса

Предпринимателям презентуют два лота на Поляне Азау - земельные участки площадью 6,89 и 16,97 га

НАЛЬЧИК, 15 марта. /ТАСС/. Инвестиционные проекты по строительству гостиниц, спорткомплекса и благоустройству территории представят предпринимателям на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарской Республике 31 марта, сообщила в среду пресс-служба АО "Кавказ.РФ".

"На территории особой экономической зоны "Эльбрус" пройдет встреча с потенциальными инвесторами в перспективные зоны для строительства гостиниц. Организатор роуд-шоу - институт развития "Кавказ.РФ" познакомит бизнесменов с инфраструктурой курорта и расскажет о процедуре получения статуса резидента ОЭЗ "Эльбрус", - говорится в сообщении.

Предпринимателям презентуют два лота на Поляне Азау - земельные участки площадью 6,89 и 16,97 га. Первый проект рассчитан на строительство четырех гостиниц на 1 170 мест, детского спуска, тюбинг-парка и благоустройство двух прилежащих зеленых зон. На территории второго участка планируется построить спортивный комплекс с центром скалолазания, парк-отель на 1 580 мест, апарт-отель на 500 мест и благоустроить променад вдоль реки Баксан. Оба проекта предполагают соблюдение определенных архитектурно-стилистических решений в стиле "шале".

Как пояснили в пресс-службе единого института развития Северного Кавказа, будущие арендаторы смогут вести бизнес с налоговыми и административными преференциями, которые получают резиденты ОЭЗ под управлением "Кавказ.РФ". В частности, это сниженный налог на прибыль на весь срок действия соглашения и освобождение от земельного и имущественного налогов на 10 и 5 лет соответственно. Кроме того, инвесторам доступна аренда участков на льготных условиях и бесплатное подключение к инженерной инфраструктуре.

О курорте

Туристско-рекреационная ОЭЗ "Эльбрус" создана в 2011 году, на ее территории расположен всесезонный горный курорт "Эльбрус". На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, она расположена на отметке 3 847 метров над уровнем моря. Зимой гостям доступно 17 км горнолыжных трасс, сезон - самый продолжительный в России, в среднем длится с конца ноября до начала июня.

За 2022 год курорт посетили более 560 тысяч человек, рост турпотока составил 31%. В январе-феврале 2023 года курорт посетило больше 150 тыс. человек. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.