На Дальнем Востоке в 2023 году планируют закупить первую тысячу арендных квартир

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева отметила, что закупка проводится в рамках программы "Арендное жилье" для востребованных специалистов

ТАСС, 15 марта. Закупка первой тысячи квартир по программе арендного жилья для востребованных специалистов Дальнего Востока запланирована в этом году. Об этом сообщила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

"Реализуется программа "Арендное жилье", которая делает доступным жилье для востребованных специалистов на Дальнем Востоке. По этому поручению будет создано 10 тыс. новых квартир арендного жилья, оператором программы выступает ДОМ.РФ. Будет субсидироваться арендная ставка для молодых специалистов на территории Дальнего Востока. Первая тысяча квартир будет закуплена и включена в программу уже в этом году", - сообщила Нургалиева в ходе конференции о развитии жилищного строительства.

Она напомнила о поручении президента РФ Владимира Путина в ходе Восточного экономического форума прошлого года. Сообщалось, что для молодых специалистов будет построено 10 тыс. арендных квартир.

Как сообщал в феврале глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, в этом проекте принимают участие все 11 регионов Дальнего Востока. Для жильцов предусмотрена пониженная ставка аренды, треть которой компенсирует федеральный бюджет, треть - региональный. Он отмечал, что квартиры будут готовы для заселения, с отделкой и меблировкой по стандартам качества ДОМ.РФ.