В Калининградской области собственники частных домов получат субсидию на газификацию

Ее размер составит до 100 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Жители Калининградской области получат субсидию до 100 тыс. рублей на газификацию индивидуальных домов. Постановление об этом подписал губернатор Антон Алиханов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Жители региона получат субсидию на газификацию частных домов. На дополнительную разовую меру социальной поддержки имеют право участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды войны или члены семей указанных категорий граждан в случае их смерти. Также субсидия доступна одному из родителей в многодетной семье, семьям и одиноко проживающему человеку со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день уровень газификации области составляет более 84%, при этом в отдельных городах и поселках, где уже проложен сетевой газ, имеются индивидуальные жилые дома, собственники которых по ряду причин не осуществили технологическое присоединение. "Наша задача - помочь наиболее уязвимым категориям жителей, выделив средства на подведение газа в дом", - отметил губернатор, слова которого приводит пресс-служба.

Средства господдержки перечисляются газораспределительной организации, с которой гражданин заключил договор. На субсидию имеют право собственники домовладений в Калининградской области. Если сумма платы по договору технологического присоединения превышает предельный размер поддержки, то гражданин оплачивает разницу за счет собственных средств. Он может обратиться за компенсацией расходов на газификацию. Эта мера действует с 2023 года, ее сумма - до 113 400 рублей.

На предоставление обеих мер социальной поддержки в областном бюджете 2023 года предусмотрено свыше 126 млн рублей, в том числе региональные средства - 115 млн рублей, информировала пресс-служба.