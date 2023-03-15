По словам гендиректора завода Дмитрия Пронина, сейчас предприятие присутствует в 23 городах России, представлены 52 дилерских центра

ОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Москвич" планирует начать продажи автомобилей в Симферополе и Сочи в ближайшее время. Об этом сообщил гендиректор Московского автомобильного завода "Москвич" Дмитрий Пронин в эфире телеканала "Россия-24".

"Явно видим интерес со стороны покупателей, заказчиков и корпоративных клиентов. Сегодня, проведя конференцию, мы фактически даем старт по всей России. Мы сегодня присутствуем в 23 городах и представляем 52 дилерских центра. В ближайшее время откроем еще три дилерских центра: один дополнительно в Москве, один центр в Сочи и один центр в Симферополе", - сказал он.