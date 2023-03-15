Минфин Австрии не увидел обхода антироссийских санкций ЕС со стороны Raiffeisen

Как отметили в ведомстве, реализация активов бывшего Sberbank Europe в Европе "является обычной процедурой"

ВЕНА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство финансов Австрии не видит признаков обхода антироссийских санкций со стороны группы Raiffeisen Bank International (RBI) на фоне сообщений об интересе RBI к получению контроля над активами Sberbank Europe. Об этом в среду сообщила радиостанция ORF со ссылкой на заявление австрийского финансового ведомства.

"Причин для проверки со стороны органа банковского надзора нет, поскольку RBI находится под надзором Европейского центрального банка. Более того, министерство не увидело никаких признаков обхода санкций со стороны Raiffeisen или любого другого австрийского банка. Реализация активов бывшего Sberbank Europe в Австрии и Европе является обычной процедурой", - приводит радио сообщение Минфина.

О интересе RBI к приобретению остатков активов Sberbank Europe сообщил 28 февраля австрийский портал Falter. 2 марта депутат парламента Австрии от правящей партии "Зеленые" Нина Томаселли направила в министерство финансов республики запрос с требованием заблокировать данную сделку. Она назвала ее проведение "небезопасным" и сообщила о "возможном ущербе австрийским интересам" в случае реализации проекта.

В среду австрийские СМИ сообщили о том, что Raiffeisen изучает возможность обмена со Сбербанком своей российской дочерней кредитной организации - Райффайзенбанка - на активы Sberbank Europe. В самом финансовом учреждении назвали возможность проведения данной сделки "теоретическим соображением".

Австрийский финансовый регулятор отозвал банковскую лицензию Sberbank Europe в декабре 2022 года. Группа находится под санкциями Евросоюза, в связи с этим для осуществления сделки понадобится согласие Национального банка Австрии.

Sberbank Europe AG - банковская группа, в состав которой входили активы в Восточной и Центральной Европе. Штаб-квартира Sberbank Europe AG расположена в Вене, 100% акций группы принадлежит Сбербанку. Sberbank Europe был представлен на восьми европейских рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Германии, Сербии, Словении, Хорватии и Чешской Республике. Весной 2022 года члены группы в большинстве европейских стран были лишены банковских лицензий либо перешли под контроль местных банковских групп.