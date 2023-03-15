Володин в шутку связал банковский кризис в США с отъездом Чубайса из России

По словам спикера Госдумы, сетевое хозяйство в РФ после реформы бывшего гендиректора "Роснано" "осталось разобрано"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в шутку связал кризис в банковском секторе США с отъездом из России бывшего гендиректора компании "Роснано" Анатолия Чубайса.

На заседании Думы в ходе правительственного часа с участием министра энергетики РФ Николая Шульгинова Володин заявил, что сетевое хозяйство в РФ "после реформы Чубайса осталось разобрано".

"А где Чубайс, мы тоже с вами знаем. Где? Кто выпустил? Может, специально для того, чтобы там развалить. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке - банки стали валиться, там Чубайс приехал. Все это неспроста", - сыронизировал председатель Госдумы.

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. В воскресенье последовало банкротство нью-йоркского Signature Bank.