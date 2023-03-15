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15 марта, 11:32
Путин считает, что российский бизнес адекватно реагирует на санкционные вызовы
© ТАСС/ Ruptly
Российский бизнес адекватно реагирует на санкционные вызовы - Путин.
© Информационное агентство ТАСС
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