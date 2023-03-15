На Ставрополье инвестиции в основной капитал выросли более чем в 2 раза с 2017 года

Всего за 5 лет объем инвестиций в крае превысил 1,1 трлн рублей

ПЯТИГОРСК, 15 марта. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал на Ставрополье с 2017 по 2022 год увеличились более чем в два раза, всего за этот период их объем превысил 1,1 трлн рублей. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале губернатора Владимира Владимирова.

"Инвестиции в основной капитал стабильно растут на Ставрополье. С 2017 по 2022 год их объем увеличился более чем вдвое: с 140,1 до 286,4 млрд рублей. В 2022 году на фоне санкций рост инвестиций сохранился. Всего за 5 лет объем инвестиций на Ставрополье превысил 1,1 трлн рублей", - говорится в видеоматериалах, размещенных в телеграм-канале губернатора.

Владимиров отметил, что инвестиции в основной капитал - это вложения в строительство, реконструкцию объектов, оборудование и технику.

"Как по цепочке - они приводят к выпуску новых товаров или повышению объемов производства востребованной продукции. И к появлению новых рабочих мест. Внимательно относимся к каждому инвестору, который вкладывается в край, как к партнеру, который помогает его развитию. Чем лучше развиты наши производства, тем больше налогов, а значит - средств на социальное развитие края и помощь его жителям", - добавил глава края.