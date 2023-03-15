Завод "Москвич" открыл горячую линию

В базе знаний операторов кол-центра больше 200 статей с ответами на основные вопросы о работе и продукции

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Специальную горячую линию открыли на базе общегородского контакт-центра департамента информационных технологий Москвы по вопросам приобретения автомобилей "Москвич". Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Московский завод "Москвич" открыл на базе общегородского контакт-центра департамента информационных технологий Москвы специальную горячую линию. Теперь водители могут узнать: какие модели производит завод; в каких официальных дилерских центрах в конкретных регионах их можно купить; где купить запчасти и другую важную информацию. Позвонить можно бесплатно по номеру: +7 800 600-00-55. Операторы работают 24/7 и без выходных", - говорится в публикации.

Отмечается, что в базе знаний операторов кол-центра больше 200 статей с ответами на основные вопросы о работе и продукции завода. Специалисты расскажут о планах по производству и развитию предприятия, проконсультируют по вопросам технических характеристик и особенностей моделей "Москвич-3" и "Москвич-3е". Также водителям подскажут адрес и график работы ближайшего дилерского центра, адрес официального сайта, где можно получить дополнительную информацию.

"В мае прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин принял решение практически с нуля перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич". В ноябре здесь началась серийная сборка машин, а уже 3 марта 2023 года продажи кроссоверов и электромобилей "Москвич" стартовали в 23 городах России. Мы видим большой интерес к новинке со стороны автолюбителей и для их удобства запустили контакт-центр. По телефону горячей линии в круглосуточном режиме можно узнать всю информацию о модельном ряде, найти ближайший дилерский центр или оставить свои предложения", - резюмировал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.