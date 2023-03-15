Володин призвал к законодательным решениям по ограничению роста тарифов в энергетике

По словам спикера Госдумы, касательно роста энерготарифов есть вопросы у руководителей корпораций и госкомпаний

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагает обсудить законодательные инициативы в электроэнергетике, которые смогли бы ограничить рост тарифов в отрасли и повысить ее эффективность. Об этом он заявил в ходе правительственного часа с министром энергетики Николаем Шульгиновым.

"Когда мы говорим о тарифах, надо здесь вместе с профильным комитетом подумать, что можно сделать для их снижения. <...> У нас, с одной стороны, государство несет все издержки для того, чтобы эту электроэнергию доставить муниципальным сетям. А муниципальные сети, не входя в систему "Россетей", прибавляют плюсом, потому что они арендованные. В итоге все это уходит в карман кому? Собственнику! А собственник этих сетей сидит в офшоре", - отметил он.

"Вот мы принимали решения, что касается нефтегазовой сферы. Но ведь у нас сегодня нет решений и обязательств, что арендатор, к примеру, муниципального сетевого электрохозяйства обязан обязательно быть в юрисдикции Российской Федерации. Вот сегодняшний разговор, он как улица с двусторонним движением должен быть", - добавил Володин.

По его словам, касательно роста энерготарифов есть вопросы у руководителей корпораций и госкомпаний. "Давайте возьмем их, обсудим и, возможно, реализуем в виде законодательных инициатив. А как следствие - это будет как минимум уже отсутствие роста тарифа, либо через повышение эффективности - и формирование единого собственника, государства; подчеркиваю, у нас с вами на выходе будет другой тариф", - сказал председатель Госдумы. Если эти вопросы будут обсуждаться, тогда и тарифы могут быть уменьшены, либо остановится их рост, предположил Володин. "Это все законодательно должно решаться. Но тут везде интересы, но интересы, которые идут вразрез с интересами государства", - считает председатель Госдумы.

Володин напомнил, что президент "вернул в государственную собственность "Газпром", от которого уже ничего не осталось в конце девяностых годов, вернул нефтяные компании, которых уже не было просто у государства". "А дальше мы со своей стороны что-то будем делать для того, чтобы взять под контроль тариф? Но только влияния нет у тех, кто сидит в этой ложе, на эти тарифы, потому что там еще несколько перекупщиков. И вот эту вот линейку надо взять, проанализировать, тем более специалистов здесь много, энергетиков много", - резюмировал он.