Краснов поставил задачу мониторить цены на товары первой необходимости в новых регионах

По словам генпрокурора, в новых субъектах "важно установить ежедневный мониторинг и контроль ценообразования на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам вести ежедневный мониторинг цен на товары первой необходимости в новых регионах России - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом он сказал на расширенной заседании коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, в новых субъектах "важно установить ежедневный мониторинг и контроль ценообразования на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости". Кроме того, напомнил он, появились дополнительные задачи по скорейшему восстановлению разрушенной инфраструктуры в новых субъектах.

"От этого зависит успешное развитие данных регионов", - отметил генпрокурор.