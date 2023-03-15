В России проверки бизнеса в 2022 году достигли минимума за 15 лет

Доля отклоненных прокурорами внеплановых проверок в прошлом году впервые составила почти 70%, сообщил генпрокурор Игорь Краснов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Число плановых проверок бизнеса контрольными органами в 2022 году достигло минимального уровня за последние 15 лет. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.

Краснов пояснил, что в прошлом году санкционное давление нарушило устойчивые связи, систему взаиморасчетов, логистику и многие другие составляющие хозяйственной деятельности, и для стабилизации ситуации были приняты беспрецедентные меры по поддержке предпринимателей. "После установления в марте [2022 года] моратория из планов проверок в короткий срок исключены около 200 тыс. мероприятий контролеров. Почти такое же их количество отклонено при согласовании соответствующих проектов на текущий год", - отметил Краснов. Также было исполнено поручение президента о недопустимости проверок неопасных объектов.

"В итоге число запланированных проверок стало рекордно низким с 2009 года (когда была введена обязанность согласования проверок предпринимателей с прокуратурой - прим. ТАСС), что сегодня отмечается практически всеми", - отметил генпрокурор. А доля отклоненных прокурорами внеплановых проверок в прошлом году впервые составила почти 70%, сообщил Краснов. Кроме того, по инициативе Генпрокуратуры правительством были отменены все ранее данные поручения о внеплановых проверках.