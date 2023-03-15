Краснов поручил прокурорам контролировать ситуацию с лекарствами и долгами по зарплате

Также благодаря работе прокуроров выплачены долги перед предпринимателями по исполненным госконтрактам более чем на 20 млрд рублей, отметил генпрокурор

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор Игорь Краснов потребовал от прокуроров держать на контроле ситуацию с обеспечением граждан лекарствами и погашение долгов по зарплате. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры с участием президента Владимира Путина.

Генпрокурор напомнил, что в минувшим году отмечались перебои с лекарственным обеспечением, обращения граждан о необоснованных отказах в бесплатной выдаче препаратов, отсутствии их в аптеках рассматривались прокурорами почти всех регионов. В результате принятых прокурорами мер реагирования были дополнительно распределены почти 3 млрд рублей на обеспечения граждан лекарствами и лечебным питанием. "Вместе с тем, с учетом сохраняющихся рисков дефицита медикаментов поручаю прокурорам держать ситуацию под личным контролем. Не допускайте случаев искажения территориальными учреждениями здравоохранения реальной потребности в лекарствах. Следует жестко реагировать на необоснованный рост цен на препараты", - подчеркнул генпрокурор.

Напряженной в минувшем году оставалась и ситуация на рынке труда. "По каждому случаю объявления простоя, введения неполного рабочего дня давалась оценка законности действий работодателей, в том числе компаний, заявивших о своем уходе из России", - отметил Краснов. По его словам, ликвидировались долги по зарплате, предотвращалось увольнение сотрудников, а там, где это было неизбежно, они направлялись на переобучение или трудоустраивались. "В целом по результатам надзорных мероприятий пресечено почти полмиллиона нарушений трудовых прав граждан, погашена задолженность по заработной плате на сумму почти 17 млрд рублей", - сообщил Краснов.

Кроме того, благодаря работе прокуроров выплачены долги перед предпринимателями по исполненным госконтрактам более чем на 20 млрд рублей, остаток долга за 2022 год сократился почти вдвое. В минувшем году прокуроры подали в суды в целях возврата преступно нажитых активов, а также восстановления социальных, жилищных прав граждан, защиту их здоровья почти 400 тыс. исков на 580 млрд рублей.

Генпрокурор отметил также, что значительные усилия были приложены к сокращению очереди в дошкольные учреждения - она уменьшилась почти на 30 тыс. мест.