Генпрокурор потребовал принять все меры для полного возмещения ущерба от коррупции

Игорь Краснов подчеркнул, что задача прокуроров заключается в обеспечении реализации принципа неотвратимости ответственности

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал от прокуроров добиваться полного возмещения ущерба от коррупционных преступлений.

"Задача прокуроров заключается в обеспечении реализации принципа неотвратимости ответственности в отношении каждого такого предателя государственных интересов, и принятии всех мер для полного возмещения причиненного ущерба", - заявил он на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.

Краснов подчеркнул, что в условиях специальной военной операции, "когда миллионы людей даже на средства стипендий и пенсий помогают нашим солдатам, любое корыстное злоупотребление властью, тем более взяточничество - это не просто нарушение уголовно-правовых запретов, а проявление высшей степени пренебрежения ко всему, что нам дорого".