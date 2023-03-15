Генпрокурор потребовал принять все меры для полного возмещения ущерба от коррупции

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал от прокуроров добиваться полного возмещения ущерба от коррупционных преступлений.
"Задача прокуроров заключается в обеспечении реализации принципа неотвратимости ответственности в отношении каждого такого предателя государственных интересов, и принятии всех мер для полного возмещения причиненного ущерба", - заявил он на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.
Краснов подчеркнул, что в условиях специальной военной операции, "когда миллионы людей даже на средства стипендий и пенсий помогают нашим солдатам, любое корыстное злоупотребление властью, тем более взяточничество - это не просто нарушение уголовно-правовых запретов, а проявление высшей степени пренебрежения ко всему, что нам дорого".