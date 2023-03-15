Краснов заявил, что в 2022 году без согласия клиентов банков перевели более 13 млрд рублей

Генпрокурор напомнил, что в законодательство была введена норма, направленная на противодействие мошенничеству с использованием подменных телефонных номеров, которая установила административную ответственность за это

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 13 млрд рублей переведено без согласия клиентов банков в 2022 году. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"В 2022 году без согласия клиентов осуществлено банковских операций на сумму более 13 млрд рублей. При этом в результате наших проверок выявляются тысячи преступлений, не получивших своевременного учета", - сказал он на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина. "Думаю, люди не всегда доверяют правоохранительным органам, не видят успешной перспективы рассмотрения своих заявлений. И это тоже сигнал, требующий нашего реагирования", - добавил генпрокурор.

Он напомнил, что в законодательство была введена норма, направленная на противодействие мошенничеству с использованием подменных телефонных номеров, которая установила административную ответственность за это. "Совместно с Роскомнадзором продолжайте работу по формированию стабильной практики в отношении операторов связи. Необходимые методические материалы вам направлены", - сказал Краснов, обращаясь к прокурорам. Также он поручил сосредоточить усилия на соблюдении процессуальных сроков, так как существенных изменений здесь не наступило.

"По итогам полугодия мы еще раз проанализируем ситуацию, и будем делать определенные выводы", - отметил генпрокурор.