Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в договор ЕАЭС

Документ подписан главами государств ЕАЭС в феврале 2021 года

АСТАНА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года, касающийся налогообложения. Об этом в среду сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", - говорится в сообщении.

Протокол разработан в соответствии с поручением Евразийского межправительственного экономического совета от 16 ноября 2016 года. Документ подписан главами государств ЕАЭС в феврале 2021 года.

Протокол предусматривает отсрочку уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщиками - резидентами свободных (специальных, особых) экономических зон (СЭЗ) Российской Федерации по товарам стран ЕАЭС, импортированным в СЭЗ Российской Федерации, на 180 календарных дней. Ожидается, что ратификация протокола позволит обеспечить достижение равных условий взимания налога на добавленную стоимость в СЭЗ Российской Федерации в отношении товаров государств - членов ЕАЭС и товаров государств, не являющихся членами ЕАЭС.