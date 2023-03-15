Дагестанские самолеты в ближайшие три года будут поставлять в Малайзию, Индию и Турцию

Самолет имеет два двигателя и может совершать полет на высоте до 3 тыс. м на расстояние 1,5 тыс. км

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Четырехместный самолет "Кизлярского электромеханического завода" (ОАО "Концерн КЭМЗ") в Дагестане "Альфа-КМ" (МАИ-411) в ближайшие три года будет поставляться российским и зарубежным авиакомпаниям, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы региона.

"До начала поставок необходимо получить сертификат разработчика и сертификат типа на самолет "Альфа-КМ". Их планируется получить в ближайшее время. <...> Дагестанский "Концерн КЭМЗ" планирует в ближайшие три года наладить поставки самолетов малой авиации в Малайзию, Индию и Турцию",- говорится в сообщении.

В августе 2019 года четырехместный самолет МАИ-411 был впервые представлен в воздухе на Международном авиакосмическом салоне ("МАКС-2019"). Самолет имеет два двигателя, при взлетной массе 1 250 кг может совершать полет на высоте до 3 тыс. м на расстояние 1,5 тыс. км.

ОАО "Концерн КЭМЗ" основан в 1962 году, занимается разработкой и производством средств контроля летательных аппаратов для авиационной холдинговой компании "Сухой" и российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Наряду с продукцией оборонного назначения выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления. В состав концерна входят более 10 филиалов и дочерних предприятий. Входит в Ростех.