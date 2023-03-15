Мосбиржа начала дискретный аукцион по акциям "Детского мира"

Решение принято на фоне роста акций компании почти на 48%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям "Детского мира" после их роста почти на 48%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным биржи на 14:53 мск, акции "Детского мира" росли на 47,82%, до 102,62 рублей за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируются в 15:38 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи.

О ретейлере

Группа компаний "Детский мир" работает на рынке детских товаров в России, Казахстане и Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных "Зоозавр".

По данным на 30 июня 2022 года, группа состоит из 1 тыс. 123 магазинов, расположенных в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.