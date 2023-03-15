Китай возобновил ввоз рыбы с Тайваня спустя восемь месяцев с начала запрета

По данным канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР, решение принято ради "здорового" развития торговли

ГОНКОНГ, 15 марта. /ТАСС/. Китай возобновил со среды ввоз двух видов рыбы с Тайваня, решение принято ради "здорового" развития торговли. Об этом в среду сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на канцелярию по делам Тайваня Госсовета КНР.

По данным издания, речь идет о волосохвосте и замороженной ставриде. Их ввоз был запрещен в августе после визита на острова занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, но власти КНР официально объясняли такой шаг тем, что обнаружили в партиях тайваньской рыбы следы коронавируса.

"Чтобы содействовать здоровому развитию торговли в проливе, Главное таможенное управление решило возобновить импорт охлажденного волосохвоста и замороженной ставриды с Тайваня", - говорится в заявлении канцелярии.

Кроме того, партии рыбы перестанут проверять на наличие коронавируса. В Управлении по контролю за качеством продовольствия и лекарственных продуктов Тайваня подтвердили отмену запрета властями КНР. Газета со ссылкой на экспертов отмечает, что власти КНР в последнее время предпринимают попытки налаживания экономических связей с островом.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Визит на Тайвань Пелоси в августе прошлого года привел к самой серьезной эскалации ситуации в проливе за последние годы.