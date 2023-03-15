Литва упразднила должность атташе в РФ по таможенным вопросам

В то же время кабмин республики решил учредить должность атташе по этим вопросам в Великобритании и на Украине

ВИЛЬНЮС, 15 марта. /ТАСС/. Литва упразднила должность при посольстве в Москве атташе по таможенным вопросам в РФ. Такое решение приняло в среду на заседании правительство балтийской республики, сообщила пресс-служба кабмина.

"С учетом того, что масштаб сотрудничества с Россией в перспективе, скорее всего, сократится либо станет вообще минимальным, нет смысла продлевать завершающиеся полномочия атташе по таможенным вопросам", - говорится в сообщении правительства.

В то же время кабинет министров решил учредить должность атташе по этим вопросам в Великобритании и на Украине. Как утверждает литовское правительство, несмотря на то что объемы торговли с Украиной в последнее время уменьшились, после окончания конфликта они "не только вернутся на прежний уровень, но и неизбежно возрастут в связи с необходимостью восстановления Украины".