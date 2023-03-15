Мишустин назвал Россию "чемпионом мира" по числу введенных против нее санкций

По словам премьера, правительство продолжает вести работу по выходу на "рост экономики, который уже продолжается несколько месяцев"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия является "чемпионом мира" по количеству введенных против нее санкций, но при этом в стране наблюдается рост экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с фракцией КПРФ.

"В период беспрецедентных санкций, а мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применяли, в этот момент нам надо было в первую очередь удержать экономику, сбалансировать все отрасли", - сказал глава кабмина.

Он также подчеркнул, что правительство продолжает вести работу по выходу на "рост [экономики], который уже продолжается несколько месяцев".

По словам Мишустина, кабинет министров работает как по системному треку, позволяющему выходить на экономический рост, так и по направлению ситуативного реагирования.

Он обратил внимание на то, что в результате совместной работы с первым вице-премьером Андреем Белоусовым было принято уже 315 мер на сумму около 8 трлн рублей. Такие меры, подчеркнул премьер, оказались тем, "что смогло удержать [экономическую] ситуацию". "Естественно, с профессиональными действиями Банка России", - уточнил Мишустин.

Глава кабмина также отметил, что падение ВВП в 2,1% пришлось на третий квартал 2022 года, в четвертом уже наблюдался рост, который продолжается и в настоящий момент.