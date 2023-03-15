Мишустин заявил, что инфляция в России находится на уровне меньше 4% годовых

При этом по словам премьера, "в пиках" показатель достигал 20%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Инфляция в России снижается и сейчас находится на уровне меньше 4% годовых - то есть ниже установленного Центробанком целевого показателя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"То, что касается инфляции - в пиках <...> она была под 20%, годовая - 11,9%, если мы берем 2022 год. И сегодня она уже у нас меньше 4%", - сказал глава кабмина в среду на встрече с членами фракции КПРФ. Мишустин также упомянул, что "рост инвестиций продолжался в это непростое время". "На 4,6% выросли инвестиции в основной капитал", - отметил он.

Премьер перечислил и конкретные отрасли, которые продемонстрировали рост. "Практически лидер - это сельское хозяйство, и спасибо вам, коллегам, за то, что и советом, и делом, и нормативными актами, и законами мы совокупно смогли все это дело освоить и продолжить тренд на, в том числе качество АПК, качество сельского хозяйства, решили вопросы, связанные с продовольственной безопасностью. Рост на 10,2%", - сказал Мишустин.

Отдельно премьер остановился на показателях урожая, напомнив, что в прошлом году он составил 157 млн тонн зерновых, что является рекордом. "В Советском Союзе, это был 1978 год, по-моему, 128 млн тонн", - отметил глава кабмина.

Говоря о других отраслях, он обратил внимание на рост строительной отрасли на 5,2%. Мишустин сказал огромное спасибо строителям РФ, которые ударно поработали. "Продолжаем в этом смысле разгонять, как можем", - добавил он.

"По всем промышленным товарам, которые ориентированы на внутренний спрос, тоже рост. Это производство электроники, мы за ним смотрим, производство фармацевтики, пищевая промышленность, компьютеры, целый ряд других [направлений]. И, конечно, нельзя не говорить о станкоинструментальной промышленности, о тяжелой промышленности, о средней промышленности, которую мы на сегодняшний день пытаемся всеми силами поднимать", - перечислил премьер.

Мишустин напомнил, что существуют большие программы, связанные с субсидированием, а Фонд развития промышленности докапитализирован и "является основой для мощных рывков в производстве". "Много чего нужно еще сделать здесь, и мы в этом смысле готовы воспринимать конструктивную критику и вместе думать о том, куда направлять основные усилия, в том числе и государственных финансов", - заключил он.