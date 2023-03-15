Росатом завершил рекультивацию отвала "Фабрики бедных руд" в Таджикистане

В компании отметили, что высота "урановой" насыпи была максимально снижена, показатель превзошел проектные значения

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Росатом завершил рекультивацию отвала "Фабрики бедных урановых руд" - наиболее проблемного объекта промплощадки "Табошар" в Республике Таджикистан. Об этом в среду сообщила пресс-служба ТВЭЛ - топливной компании Росатома.

"Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" завершает рекультивацию на промышленной площадке "Табошар" в городе Истиклол в Республике Таджикистан. В настоящее время завершены работы по созданию защитного экрана на отвале "Фабрики бедных руд" и окончена рекультивация хвостохранилища первой очереди. В результате работ отвал стал более пологим. Высота "урановой" насыпи была максимально снижена - с 65 м до 36 м, что превзошло проектные значения, где планировалось выполаживание до 45 м", - говорится в сообщении компании.

По результатам мониторинга, проведенного специалистами Агентства по ядерной и радиационной безопасности Республики Таджикистан, радиационный фон в периметре рекультивированного отвала снизился в 10 раз и достиг значения 0,2 мкЗв/ч, что соответствует норме. В процессе работ по рекультивации с нуля была возведена вся необходимая инфраструктура: перенесена на безопасную территорию линия электропередачи, построены площадки инженерно-технического обслуживания, оборудованы санпропускники для персонала, построен корпус дезактивации автотранспорта. На объекте функционирует контрольно-пропускной пункт и служба радиационной безопасности.

"Рекультивация объектов промышленной площадки "Табошар" является первым для АО "ТВЭЛ" проектом на территории СНГ. Завершение проекта запланировано на конец 2023 года, но уже очевидно, что Центральный проектно-технологический институт топливной компании ТВЭЛ ведет работы с опережением срока. Реализация проекта обеспечит экологическую безопасность региона без перекладывания вопросов "ядерного наследия" на плечи будущих поколений", - приводит пресс-служба слова директора программ по выводу из эксплуатации АО "ТВЭЛ" Эдуарда Никитина.

В Таджикистане расположены ранее действующие месторождения урана, а также ряд перерабатывающих руду горнохимических комбинатов. Табошарское месторождение в районе города Табошар (ныне Истиклол), открытое еще в 1925 г., было одним из наиболее крупных урановых месторождений времен СССР. Активная добыча урана там продолжалась с 1944 г. по 1965 г. Наиболее проблемным из всех хвостохранилищ, расположенных в Истиклоле, является открытое хранилище "Фабрики бедных руд" - холм из перемолотого материала, предназначавшегося для возможной вторичной переработки. Отходы "Фабрики бедных руд" уже на протяжении нескольких десятков лет подвергаются ветровой и водной эрозии.

С 2021 года АО "ТВЭЛ" является базовой организацией государств-участников СНГ по вопросам ликвидации ядерного наследия, обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов.