В Молдавии намерены ограничить продажу билетов Air Moldova из-за задержек

По словам министра инфраструктуры и регионального развития Лилии Дабижи, компания столкнулась с финансовыми трудностями

КИШИНЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Молдавии намерены ограничить продажу билетов компании Air Moldova из-за участившихся отмен рейсов и задержек, которые связаны с нехваткой самолетов. Об этом сообщила в интервью телеканалу PRO TV в среду министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа.

"Управление гражданской авиации прямо сегодня попросит ограничить продажи билетов Air Moldova на несколько месяцев", - сказала Дабижа. По ее словам, компания столкнулась с финансовыми трудностями. Кроме того, из ее авиапарка выбыли три самолета.

В среду Air Moldova проинформировала, что арендовала три воздушных судна, которые будут выполнять рейсы до тех пор, пока флот компании не будет пополнен.