15 марта, 12:36,
обновлено 15 марта, 12:50

В Великобритании заявили, что не войдут в техническую рецессию в 2023 году

Министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант считает, что инфляция в стране снизится до 2,9% к концу 2023 года

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Великобритания не окажется в ситуации технической рецессии в текущем году из-за изменения внешних факторов и принимаемых правительством мер. Об этом сообщил в среду министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант, выступая в парламенте с бюджетным посланием.

"Сегодня Бюро по бюджетной ответственности прогнозирует, что из-за изменения международных факторов и мер, которые я принимаю, Великобритания не войдет в техническую рецессию в этом году", - сказал Хант.

Он подчеркнул, что инфляция в Великобритании, согласно прогнозам бюро, снизится с 10,7%, зафиксированных в четвертом квартале 2022 года, до 2,9% к концу 2023 года. По его мнению, правительство Соединенного Королевства намерено выполнить ранее взятое на себя обязательство в два раза сократить инфляцию в стране. 

Теги:
Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация