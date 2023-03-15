Казахстан планирует в марте начать отгрузку нефти в Азербайджан

"Казмунайгаз" сообщил, что работает над развитием транскаспийских перевозок из Актау в направлении Баку, а также по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан

АСТАНА, 15 марта. /ТАСС/. Казахстанская национальная компания "Казмунайгаз" планирует начать отгрузку нефти с Тенгизского месторождения в Азербайджан в марте. Об этом в среду сообщил заместитель председателя правления АО НК "Казмунайгаз" Булат Закиров в ходе в онлайн-конференции, посвященной операционным и финансовым результатам компании за 2022 год.

"Мы работаем над развитием поставок в направлении Азербайджана - транскаспийские перевозки из Актау в направлении Баку, а также по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан, - сказал он. - В конце прошлого года мы подписали соглашение с государственной национальной компанией Азербайджанской Республики Socar о транспортировке нефти в объеме 1,5 млн тонн в год. Мы планируем в рамках данного договора транспортировать тенгизскую нефть, и в этом месяце планируем начать отгрузки по этому маршруту".