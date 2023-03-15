В Югре заявили о снижении поддержки экономики в 2023 году вдвое

На эти цели направят 4,8 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 марта. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ планирует направить на поддержку экономики в текущем году 4,8 млрд рублей, что почти двое меньше в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщила в среду ТАСС директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.

"В автономном округе распоряжением правительства региона принят план первоочередных действий по обеспечению развития экономики Югры в условиях внешнего санкционного давления. Согласно сводной информации <…> о выполнении мероприятий плана за 2022 год на его реализацию направлено 8,9 млрд рублей, в 2023 году планируется направить 4,8 млрд рублей", - отметила она.

Дюдина пояснила, что в Югре, в частности, в условиях санкций реализуются такие меры, как налоговое стимулирование, поддержка социальной сферы, рынка труда. С чем связано уменьшение финансирования реализации плана, замгубернатора не уточнила.

Ранее власти Югры сообщали, что в регионе субъекты малого и среднего предпринимательства в условиях санкций получили свыше 1,8 тыс. мер финансовой поддержки. Среди них микрозаймы от фонда "Югорская региональная микрокредитная организация", кредитные каникулы, компенсация аренды помещений, приобретение оборудования, оплата коммунальных услуг, поручительства, отсрочки по уплате вознаграждения по поручительствам, а также гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям, компенсация процентной ставки лизинговых платежей, включая затраты первоначального взноса по договорам финансовой аренды и части затрат бизнеса производственного сектора, в том числе реализующих инновационные проекты, направленных на повышение уровня технологической готовности, приобретение программного обеспечения.