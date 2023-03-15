Подмосковье представит свой стенд на туристической выставке MITT-2023

Мероприятие продлиться с 16 по 18 марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Международная туристическая выставка MITT-2023 пройдет в Москве с 16 по 18 марта. Свой тематический стенд представит Подмосковье, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

"Министерство культуры и туризма Московской области представит туристический потенциал региона на крупнейшей международной туристической выставке MITT-2023 с 16 по 18 марта. Программа мероприятий стенда Подмосковья включает презентацию туристических возможностей Коломны, Сергиева Посада, Зарайска, Серпухова, Одинцова, Дмитрова, Подольска, Чехова и других городов. Гостей ждет VR-путешествие над стенами Троице-Сергиевой лавры, интерактивная программа от пряничной арт-станции "10 зайцев", выставка уникальных кукол ручной работы", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что каждый день будут проводиться розыгрыши и лотереи. На дегустациях можно познакомиться с продукцией подмосковных производителей - Коломенской пастилой и Зарайской коврижкой, медом из Волоколамска, сырами из Истры, Серпухова, усадьбы Бушарино и Подольска, колбасами и паштетами из Егорьевска.

Выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT содействует развитию российского регионального туристического рынка и укреплению международного сотрудничества, создает единое коммуникационное бизнес-пространство для специалистов туристической отрасли. Ежегодно на MITT съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и всего мира.