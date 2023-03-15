Мишустин отметил эффективность инициатив КПРФ в сельском хозяйстве и промышленности

Премьер-министр РФ встретился с депутатами-коммунистами в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что выдвинутые КПРФ инициативы по поддержке сельского хозяйства и промышленности работают эффективно.

Глава кабмина встретился в среду с депутатами-коммунистами в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме. Мишустин, в частности, отметил, что внимание КПРФ к вопросам, связанным с сельским хозяйством, является традиционным, а между профильным комитетом Думы по аграрным вопросам, которым руководит представитель КПРФ, и Минсельхозом давно налажено продуктивное взаимодействие.

"Среди самых важных направлений - совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения, поддержка селекции, семеноводства, помощь малым предприятиям, которые заняты в агропроме и целый ряд других вопросов. Также фракция и партия традиционно внимательно относятся к задачам и вопросам развития сельских территорий, чтобы повысить качество жизни там, построить современные дороги, жилье, школы, фельдшерско-акушерские пункты. Средства на эти цели мы предусматриваем в федеральном бюджете, в том числе в рамках развития и профильных программ, и смежных программ", - сказал председатель правительства.

Премьер также напомнил, что в прошлом году фракция КПРФ вместе с другими парламентариями предложила законопроект, который должен помочь аграриям в производстве органической продукции. В целом, по его словам, депутаты КПРФ всегда поддерживают инициативы, которые способствуют обеспечению продовольственной безопасности страны.

Отдельно Мишустин остановился на том внимании, которое партия уделяет разным отраслям промышленности. "Это и вопросы, связанные с развитием станкостроения, микроэлектроники, энергетики и многих других отраслей, важных для достижения технологического суверенитета страны. КПРФ активно выдвигает инициативы по их модернизации, созданию условий по развитию собственного производства, в том числе компонентной базы. Подобные вопросы крайне важны для правительства. Они постоянно в нашей повестке", - заметил премьер.

Социальное предпринимательство и другие вопросы

Еще одной важной инициативой депутатов, которую отметил Мишустин, связана с социальным предпринимательством. Он подчеркнул, что на льготы и господдержку смогут рассчитывать и малые, и средние предприятия, которые занимаются выпуском книжной продукции для детей и юношества. "Такие компании после корректировки действующего законодательства смогут сохранить статус социальных предприятий. Этот закон был подписан президентом, вступил в силу, а значит, издательства и книжные магазины смогут и дальше предоставлять широкий выбор литературы для младшеклассников, школьников", - считает Мишустин.

Кроме того, он обратил внимание на большую работу, проведенную по защите прав участников долевого строительства, в частности уже подписанный президентом закон о введении дополнительных гарантий для пресечения нецелевого использования средств дольщиков, в том числе за счет усиления контроля за расходованием средств компенсационных фондов. "Мы уверены, что такие меры должны помешать возможным злоупотреблениям в этой сфере, а новое регулирование - обеспечить надежную гарантию и защиту прав наших граждан", - заключил российский премьер.