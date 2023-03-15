Минэкономразвития предложило снять ограничения на вывоз некоторых товаров

Из-под действия ограничений на вывоз предлагается исключить в совокупности более 200 позиций

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ разработало проект постановления, предусматривающий уточнение порядка действия ограничений на вывоз отдельных категорий товаров, установленных правительством 9 марта 2022 года. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее соответствующее решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

Согласно проекту постановления, по предложениям отраслевых ведомств и представителей российского бизнеса из-под действия ограничений на вывоз предлагается исключить в совокупности более 200 позиций: товары бытового назначения, отдельные виды продукции медицинского назначения, телекоммуникационного оборудования, электрических машин и механических устройств и пр.

Смягчение ограничений также касается экспортных поставок в целях оказания гуманитарной помощи и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.

"Сокращение ограничений на экспорт, принятых год назад одновременно с введением санкций против РФ, говорит о существенном снижении угрозы дефицита в соответствующих сегментах внутреннего рынка после адаптации бизнеса к новым условиям. Поэтому профильные органы возвращают возможность экспортерам зарабатывать на внешних рынках. Расширение номенклатуры российского экспорта важно в условиях, когда внешняя торговля РФ переориентируется на новые перспективные рынки", - пояснил ТАСС директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Александр Кнобель.

В марте 2022 года правительство РФ ввело ограничения на вывоз продукции, имеющей критическое значение для бесперебойного функционирования ключевых отраслей экономики.