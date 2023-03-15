15 марта, 13:11

На форуме "ДагАгроКаспий" представили дроны для посадки семян и тракторы

Свою продукцию на площадке форума представили около 100 российских компаний

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Последние разработки дронов для посадки семян и тракторов представили на агропромышленном форуме "ДагАгроКаспий", который начался в среду в Дагестане. Свою продукцию на площадке форума представили около 100 российских компаний, передает корреспондент ТАСС.

"Аграрный сектор является драйвером экономики Республики Дагестан. <…> По некоторым направлениям мы занимаем лидирующие позиции: по животноводческой продукции, по производству растениеводческой продукции. В прошлом году республика превзошла по производству риса и винограда все достижения последних 30 лет. <…> Хочу выразить организаторам данного форума, сумевшим привлечь к участию в этом знаковом для нас событии представителей авторитетных компаний из разных регионов нашей страны и зарубежья",- обратился к участникам форума председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По данным пресс-службы правительства региона, в форуме принимают участие около 100 российских компаний, которые представили свою продукцию, технологии и услуги в сфере садоводства, растениеводства и овощеводства. На выставке в ходе форума продемонстрировали современные дроны для посева семян и распыления удобрений. Гостям представили линейку последних разработок Минского тракторного завода.

На форуме помимо выставки продукции для участников в течение двух дней пройдут конференции, семинары, мастер-классы и бизнес-встречи. 

Теги:
Северный КавказДагестан
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