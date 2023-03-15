Россельхознадзор сообщил об отказе части рыбных производителей Киргизии от инспекций

По мнению представителей российского ведомства, это подтверждает обоснованность претензий Россельхознадзора и возможность поставок продукции из третьих стран под видом киргизской

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Некоторые киргизские производители рыбной продукции отказываются от проведения инспектирований своих заводов, которые Россельхознадзор планировал провести после выявления в продукции превышения предельно допустимых уровней содержания запрещенных и вредных веществ. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор на протяжении двух лет неоднократно выявлял превышения предельно допустимых уровней содержания запрещенных и вредных веществ в рыбной продукции, поступающей в Россию из Киргизии. В ходе физического досмотра обнаруживалась рыба с признаками, не характерными для заявленного вида, что вызвало подозрения в ее киргизском происхождении", - отмечается в сообщении.

В связи с имеющимися сомнениями в возможности киргизских предприятий осуществлять производство рыбопродукции из лососевых и осетровых видов рыб, Россельхознадзором в период с 13 по 17 марта 2023 года была инициирована инспекция киргизских заводов. "Однако еще до начала инспекции компетентное в области ветеринарии ведомство Киргизии проинформировало об отказе от участия в проверке четырех компаний. Когда инспекторы Россельхознадзора приехали в Киргизию, им сообщили об отказе еще двух предприятий", - отмечается в сообщении.

По мнению представителей российского ведомства, отказ от участия в инспекции подтверждает обоснованность претензий Россельхознадзора и возможность поставок продукции из третьих стран под видом киргизской. "Все это свидетельствует о формальном подходе ветеринарной службы Киргизии к включению своих предприятий в реестр поставщиков стран ЕАЭС и проведению государственного контроля за осуществляемыми ими отправками продукции в Россию", - считают в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что в ходе инспекции Россельхознадзор намерен получить исчерпывающую информацию, необходимую для оценки возникших опасений.