Минтранс РФ: доля автогрузоперевозчиков России в перевозке товаров ЕС может вырасти до 45%

По последним данным ведомства, она составляла 18%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Доля автогрузоперевозчиков РФ в перевозке европейских товаров по территории России может увеличиться до 45% на фоне расширения перечня товаров, ввоз которых в РФ не разрешается на фурах ЕС. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

"Доля [автогрузоперевозчиков РФ в перевозке европейских товаров] увеличится до 40-45% [в ближайшее время]", - сказал Савельев, добавив, что, по последним данным, она составляла 18%, а роста Минтранс ожидает после вступления с 10 января в силу расширенного перечня товаров, ввоз которых в РФ не разрешается на зарубежных фурах.

В конце декабря 2022 года правительство России продлило до 30 июня 2023 года запрет на осуществление международных грузовых автоперевозок по России для стран, которые ввели ограничения по перевозке грузов автотранспортом против РФ.

Запрет не распространяется на международные автомобильные перевозки почтовых отправлений, дипломатической почты, гуманитарной помощи. Также под запрет не попадают, в частности, грузы в прицепах или полуприцепах, зарегистрированных в иностранных государствах, буксируемые самоходными транспортными средствами, зарегистрированными в РФ или Белоруссии.

Одновременно с этим предусмотрен ряд товаров, на перевозку которых данное ограничение не распространяется. В их числе различные виды продовольствия, готовые товары, ингредиенты, а также непродовольственные грузы. Запрет не распространяется на перечень товаров, среди которых мясо, рыба, молоко, некоторые виды кондитерских изделий, какао, зерновые продукты, алкоголь, табак, фармацевтическая продукция, часы, музыкальные инструменты.

При этом перечень товаров, на перевозку которых не распространяется запрет, был сокращен в начале января. Из списка убрали такие товары, как пластмассы, бумага, картон, проволока, каналы и трубопроводы и другие.

Планируемое сокращение списка

В начале марта пресс-служба Минтранса РФ сообщала ТАСС, что перечень товаров, которые не попадают под запрет на перевозку европейскими фурами, может быть скорректирован.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что в правительстве РФ планируют рассмотреть вопрос сокращения перечня товаров, на которые не распространяется запрет на перевозку европейскими грузовиками. Обсуждение по этому вопросу запланировано у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на март. По словам источника газеты, список товаров может быть сокращен на 50%.