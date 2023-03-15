Шумков заявил, что вопросы кадров для курганских предприятий ОПК практически решены

Кадровыми службами заводов и сотрудниками правительства региона проводится работа по их урегулированию, рассказал глава Курганской области

ТАСС, 15 марта. Основные вопросы обеспечения кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса в Курганской области практически решены. Кадровыми службами заводов и сотрудниками правительства региона проводится работа по их урегулированию. Об этом сообщил в среду глава области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

"Провели совещание с руководством оборонных предприятий по вопросу обеспечения кадрами. Работа в постоянном режиме проводится совместно кадровыми службами заводов и сотрудниками правительства региона. <…> Результаты совместной работы неплохие, <…> на сегодня с учетом плотной загрузки и шестидневного графика основные вопросы практически решены. Вместе с тем госзаказ увеличивается, шестидневный график работы напряженный, а значит нужно постоянное увеличение количества персонала, который его будет выполнять", - написал он.

Шумков уточнил, что в основном речь идет о привлечении высвобождаемых сотрудников профильных предприятий, в том числе из других регионов, безработных либо работающих вахтовым методом за пределами области, учащихся вузов и учреждений среднего профобразования.

"Только учащихся и студентов на этих заводах уже более 600 человек. Будет больше. Один из заводов даже на время приостановил прием. Откроет попозже, после уточнения цифр дополнительного госзаказа", - сказал Шумков.

В регионе находится единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, - "Курганмашзвод", также там расположен "Курганприбор", производящий взрыватели для танковых выстрелов, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов. В начале февраля замгубернатора Владимир Архипов сообщал, что вопрос обеспечения кадрами предприятий ОПК в области является острым, незакрытыми оставались более 3 тыс. вакансий.