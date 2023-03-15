Промсвязьбанк запустил бизнес-ассистента в "VK Мессенджере"

Чат-бот может отвечать на вопросы об условиях по тарифам, кредитам и бизнес-картам, сообщать адрес ближайшего офиса или банкомата, давать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил чат-бот для бизнеса в "VK Мессенджере" для консультаций предпринимателей по продуктам и услугам банка, сообщается в материалах ПСБ.

"ПСБ первым в России встроил чат-бот для бизнеса в VK мессенджер. Чат-бот может отвечать на вопросы об условиях по тарифам, кредитам и бизнес-картам, сообщать адрес ближайшего офиса или банкомата, давать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком", - говорится в сообщении.

Директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Иван Панкин отметил, что чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, может быть интегрирован в любой мессенджер. В ближайшее время банк планирует расширить функционал бизнес-ассистента в "VK Мессенджере" - клиенты смогут получать информацию об остатках на счетах и выписки по ним, выставлять счета контрагентам, создавать и проводить платежи и многое другое, что востребовано бизнесом при ведении своей деятельности

ПСБ разработал бизнес-ассистента в 2021 году, сначала интегрировав его в Telegram. Однако Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером. С 1 марта 2023 года ряду российских организаций запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов или предоставления информации, содержащей персональные данные россиян или данные о переводах денежных средств. Подобный запрет распространяется на компании с государственным участием и финансовые организации.

Также работу онлайн-банка в Telegram запустил в январе 2023 года и банк ВТБ. Планировалось, что на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и оплата мобильной связи. После признания Telegram иностранным мессенджером ВТБ обратился в Роскомнадзор за дополнительными разъяснениями в части использования своего телеграм-банка на фоне введения новых норм о защите информации.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство не планирует ограничивать использование в РФ иностранных мессенджеров для личного общения, но считает, что некоторые сервисы - например, банковские - должны работать только на российских площадках.