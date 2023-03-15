Эксперт: "Топ-1000 российских менеджеров" покажет реакцию страны на период турбулентности

Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин сообщил, что лучших менеджеров будут определять по 16 направлениям

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров", ежегодно составляемый Ассоциацией менеджеров, станет в этом году индикатором состояния отечественных компаний и в целом экономики страны в условиях турбулентности. Такое мнение высказал президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту приема заявок на участие в рейтинге.

"Сейчас у нас период турбулентности, и он не прекращается, он вызван разными факторами <...>. И тем более сейчас рейтинг очень важен. Мы уходим от западного сообщества, где очень много рейтингов, но они на нас уже все меньше и меньше влияют. Поэтому нам нужны новые, наши собственные оценки: где мы находимся внутри страны и как продвигаются наши компании", - сказал Зеленин.

От отметил, что "Топ-1000" стал для России межотраслевым рейтингом профессиональной репутации, инструментом оценки профессионализма не только отдельных топ-менеджеров, но и компаний, инструментом для определения того, куда двигаются профессиональные компетенции, отрасли бизнеса, в целом страна и ее экономика. По мнению Зеленина, важна и гендерная составляющая итогов рейтинга.

"Сейчас, в тяжелые времена, возможно, количество женщин в нашем рейтинге покажет, насколько наша страна находится в тяжелом состоянии, или все-таки она стабильная. В более стабильное время женщин всегда чуть-чуть побольше, а в тяжелое мужчины выходят на первый план. Поэтому это тоже определенный рейтинг", - считает эксперт.

Он добавил, что лучших менеджеров будут определять по 16 направлениям, 12 из них основные, четыре - специальные, все они представляют более чем 20 отраслей российской экономики. В 2022 году новым направлением стали директора по цифровой трансформации, в этом году появятся коммуникационные и рекламные агентства, а также директора по устойчивому развитию и социальной ответственности (ESG) - таким образом будет расширено существовавшее ранее направление "директор по корпоративной ответственности".

Тренды в сфере высшего менеджмента

В ходе пресс-конференции эксперты обсудили тренды в сфере топ-менеджмента в России. По словам директора по устойчивому развитию компании "Самолет" Киры Смирновой, в ESG это переориентация на Восток, суверенизация с ориентацией на цели национального развития, а также фрагментация понятия устойчивого развития. "То есть мы говорим, что теперь важнее в ESG - "S" или "E", экология или социалка? Гендерные вопросы стоят в повестке или не стоят? Некий уход от большой крупной системной картинки к каким-то ее элементам", - пояснила она.

Смирнова рассказала, что, как показал ее опрос среди российских директоров по ESG, можно выделить пять главных вызовов в этой отрасли. В первую очередь, это развилка: оставаться в рамках ранее утвержденных стратегий или следовать сиюминутным трендам. Это также сужение горизонтов планирования, более краткосрочная адаптация бизнеса к текущей реальности, уход иностранных технологий и рейтингов и переориентирование на российские аналоги, осложнение социальных коммуникаций, в первую очередь, международных.

Директор компании HeadHunter по кибербезопасности и связям с госорганами Виталий Терентьев, говоря о российском топ-менеджменте в целом, отметил, что конкуренция на этом рынке в последнее время заметно снизилась.

"Количество запросов от работодателей остается стабильным и даже сейчас идет в небольшой рост, а вот количество резюме достаточно серьезно упало. Первый фактор, который на это повлиял - безусловно, отток топ-менеджмента, в том числе иностранного. Конкуренция на рынке в среде топ-менеджмента сильно упала по всей России. Самая высокая - среди юристов, наука и образование, бухгалтерия и финансы, таких специалистов много, и они менее востребованы, чем другие", - рассказал Терентьев.

Он добавил, что зарплатные ожидания топ-менеджеров выросли, при этом предложение со стороны компаний остается стабильным, что, как считает эксперт, говорит об их устойчивом положении. Говоря о настроениях среди топ-менеджеров, он отметил, что шок от пандемии был больше, чем после начала СВО. "В ковид появилось достаточно большое число "сбитых летчиков", люди не выдержали стресса, "перегорели". Несмотря на то, что в большинстве своем топ-менеджеры - это люди крайне стрессоустойчивые", - говорит эксперт.

Сейчас, по оценке Терентьева, уровень тревоги в среде российских топ-менеджеров не является значительным, люди не кажутся "выжатыми". Он объяснил это тем, что высшие менеджеры всегда работают в условиях стресса. К тому же, добавил эксперт, из-за особенностей менталитета топ-менеджеры в России, с одной стороны, отстают от западных коллег в умении планировать, но, с другой стороны, лучше умеют справляться со стрессом.

О рейтинге

Проект Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров" существует с 1999 года, его итоги ежегодно публикуются на страницах газеты "Коммерсантъ". Рейтинг выявляет лучших управленцев, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. Итоги исследования будут подведены 27 сентября 2023 года. ТАСС является генеральным медиа-партнером рейтинга.