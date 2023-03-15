Глава сети супермаркетов Испании связал рост цен на помидоры с конфликтом на Украине

Хуан Роиг также обосновал рост цен на свинину увеличением экспорта этой продукции в Китай

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Президент крупной испанской сети супермаркетов Mercadona Хуан Роиг связал рост цен на продукты питания, в частности, увеличение стоимости помидоров на 50%, с ситуаций вокруг Украины. Об этом пишет интернет-газета El Plural.

Mercadona закрыла 2022 год с чистой прибылью в размере €718 млн, что на 5% больше, чем в 2021 году. "Какое отношение газ имеет к помидорам?" - уточнил глава Mercadona. Он признался, что спросил о росте цен на томаты у одного из своих управляющих и получил ответ, который также не сразу понял: "Это вина газа".

"Мы фруктовый сад Европы, - отметил Роиг. - Когда на Украине началась война и цены на газ взлетели, было невыгодно выращивать помидоры в Европе". "Тогда они [другие страны] искали альтернативу и пришли в Испанию за помидорами, - добавил глава сети супермаркетов. - В результате у нас было два варианта: или покупать более дорогие помидоры, или прекратить продажу помидоров, поэтому нам пришлось поднять цены". На сегодня стоимость помидоров в Mercadona составляет €2,05 за кг, что примерно на 50% больше, чем до конфликта на Украине.

Роиг также обосновал рост цен на свинину увеличением экспорта этой продукции в Китай. "Если мы хотим есть чорисо (свиная колбаса - прим. ТАСС) или хамон, [мы должны] или поднять цены, или этого не будет", - добавил он.

Как сообщил во вторник национальный институт статистики королевства, стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в Испании выросла в феврале до рекордно высокого показателя. Так, цены на продовольственные товары в феврале увеличились в среднем на 16,6% в годовом исчислении.

Ранее правительство королевства одобрило пакет помощи для смягчения экономических и социальных последствий кризиса на Украине. В частности, антикризисные меры предусматривают снижение НДС на ряд продуктов питания в течение шести месяцев.