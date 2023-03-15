Volkswagen заявил, что окончательное решение о продаже завода в Калуге еще не принято

Предпочтительным вариантом является продажа активов "Фольксваген груп РУС", отметили в компании

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Итоговое решение о продаже завода германского автоконцерна Volkswagen ("Фольксваген") в Калуге еще не принято. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил представитель автопроизводителя.

"Volkswagen проанализировал различные сценарии будущего ведения бизнеса в России. Предпочтительным вариантом является продажа активов "Фольксваген груп рус", а следовательно, и завода в Калуге, третьей стороне", - отметил представитель автоконцерна. "Окончательное решение еще не принято", - подчеркнул он.

Ранее глава брендов Volkswagen Group Томас Шефер указал, что процесс продажи завода автоконцерна в Калуге пока не завершен. При этом он заметил, что Volkswagen делает все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.

Во вторник автоконцерн сообщил, что рассчитывает завершить продажу трех дочерних компаний в России местным инвесторам до конца первой половины года. В четвертом квартале 2022 года было принято решение о продаже следующих полностью консолидированных дочерних компаний, отнесенных к сегменту "Финансовые услуги": ООО "Фольксваген Банк Рус", ООО "Фольксваген Груп Финанц", и ООО "Фольксваген Финансовые услуги Рус", заметили в компании. Вслед за решением компетентного руководящего органа незамедлительно последовало выполнение плана по их продаже, который, как ожидается, будет завершен в первой половине 2023 года.

С ноября 2007 года германский автомобильный концерн производил автомобили в Калужской области. В 2011 году компании "Фольксваген груп рус" и "Группа ГАЗ" заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде. Компания "Фольксваген груп рус" остановила производство на своих предприятиях в России 3 марта 2022 года.