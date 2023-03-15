На площадке предприятия планируется создать крупный кластер машиностроения, власти региона оказывают холдингу помощь с сопровождением проекта, работой с ресурсоснабжающими организациями и благоустройством

ТАСС, 15 марта. Специалисты белорусского холдинга "Амкодор" приступили к работам на территории Липецкого тракторного завода, где планируется создание крупного кластера машиностроения. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

"Белорусский холдинг "Амкодор" приступил к освоению территории Липецкого тракторного завода. Сегодня провели встречу с коллегами, обсудили детали. Намерения у наших партнеров серьезные и планы впечатляющие. Современные производственные корпуса, широчайшая линейка выпускаемой техники, новые рабочие места. Вложения огромные, проект грандиозный, имеющий колоссальное значение для региона и страны", - написал он.

Артамонов добавил, что власти региона оказывают белорусским коллегам всестороннюю помощь, в том числе с сопровождением проекта, работой с ресурсоснабжающими организациями, с благоустройством. "Надеемся, что никакие факторы не повлияют на нашу совместную работу и в Липецкой области будет создан крупнейший машиностроительный кластер", - заявил глава региона.

Ранее Артамонов сообщал, что на Липецком тракторном заводе планируется создать новую площадку особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" с мультифункциональным научно-технологическим центром для развития российского машиностроения, в перспективе в ней появятся около 1 тыс. рабочих мест.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году, в ней производят медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики и автокомпоненты. В 2017 году в ОЭЗ открыли участок в Елецком районе. Всего в ОЭЗ реализуют свои инвестиционные проекты около 60 компаний из нескольких стран, они вложили в свои заводы более 93 млрд рублей инвестиций и создали более 5 тыс. рабочих мест.