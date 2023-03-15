15 марта, 14:01

Собянин: в Москве компания изготовила почти 2 млн медизделий в рамках офсетного контракта

Предприятие делает медицинские изделия для людей со стомой

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Компания в Москве изготовила почти 2 млн медицинских изделий в рамках офсетного контракта. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Город получил почти 2 млн медицинских изделий по одному из офсетных контрактов. В рамках этого договора компания "Гемамед" вложила в важное для столичного здравоохранения производство больше миллиарда рублей, Москва же гарантирует закупку ее продукции", - сказал Собянин.

По его словам, предприятие делает медицинские изделия для людей со стомой. Производство находится в особой экономической зоне "Технополис Москва". В планах - полностью закрыть потребности столицы по основным медизделиям для стомированных пациентов, а также развить поставки в регионы России.

Компания выйдет на полную производственную мощность уже в этом году и будет выпускать 5,5 млн изделий в год, заключил мэр. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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