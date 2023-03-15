Налоговые поступления от молочной продукции за год работы маркировки выросли на 32,4%

Они составили 29,8 млрд рублей, говорится в докладе Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Налоговые поступления и сборы в бюджеты всех уровней за первый год после введения маркировки молочной продукции составили 29,8 млрд рублей, что на 32,4% больше, чем годом ранее, когда в бюджеты поступило 22,5 млрд рублей, говорится в докладе Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ к круглому столу в Совете Федерации "Меры поддержки молочной отрасли: компенсации затрат и снижение себестоимости при введении маркировки продукции".

"В 2022 году (первого полного периода применения маркировки) налоговые поступления и сборы от сферы производства молочной продукции увеличились на 32,4%. Это максимальный показатель за последние 4 года", - отмечается в докладе.

Эксперты НИФИ Минфина уточняют, что в соответствии с методическими рекомендациями по определению новых товарных групп, подлежащих обязательной маркировке, одними из основных факторов являются рост поступлений в виде налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц. Так, поступления в виде налога на прибыль организаций выросли на 43,3% - с 11,1 млрд рублей в 2021 году до 15,9 млрд рублей в 2022 году, а в виде НДФЛ на 14,4% - с 12,1 млрд рублей в 2021 году до 13,9 млрд рублей.

"Рост выручки и прибыли легальных производителей приводит к увеличению поступлений по налогу на прибыль, а также созданию новых рабочих мест в легальном секторе и, как следствие, дополнительным поступлениям по налогу на доходы физических лиц", - сообщается в докладе. При этом введение маркировки, согласно исследованию НИФИ Минфина России, не сказалось на стоимости молочной продукции. "Введение обязательной маркировки молочной продукции не оказало заметного влияния на рост себестоимости молочной продукции в целом по отрасли. Вклад данного фактора в рост себестоимости не может превышать 1%", - отмечается в документе.

Государственная система маркировки товаров "Честный знак" введена в России с 2019 года. Молочная продукция включена в нее в 2021 году. С 1 июня 2021 года маркировке подлежат сыры и мороженое, с 1 сентября - "молочка" со сроком хранения более 40 дней, а с 1 декабря - со сроком годности 40 дней и менее. Также система "Честный знак" распространяется на воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. С 1 марта началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.