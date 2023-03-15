Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в 2022 году снизилась на 32%

Компания подтверждает приверженность своей дивидендной политике, примет решение о рекомендации по дивидендам за 2022 год до ГОСА

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль золотодобытчика "Полюс" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2022 году снизилась на 32% по сравнению с 2021 годом, до $1,56 млрд, следует из сообщения компании.

Показатель скорректированной чистой прибыли в 2022 году снизился на 34%, до $1,52 млрд, скорректированный показатель EBITDA компании уменьшился на 27%, до $2,58 млрд. Выручка "Полюса" в 2022 году сократилась на 14% - до $4,26 млрд.

По итогам 2022 года капитальные затраты увеличились до $1,12 млрд против $928 млн в 2021 году. Компания прогнозирует, что капитальные затраты в 2023 году будут в пределах $1,3-1,4 млрд.

Совет директоров "Полюса" отмечает приверженность действующей дивидендной политике и планирует принять окончательное решение о рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год в период до проведения годового общего собрания акционеров.

"При рассмотрении вопроса о рекомендации по размеру дивидендов совет директоров примет во внимание постоянно меняющиеся экономические условия и влияние этих изменений на деятельность компании", - уточнил "Полюс".