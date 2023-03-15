В Белоруссии сельхозпроизводство в январе - феврале выросло почти на 3%

По данным национального статистического комитета Белоруссии, производство скота и птицы в живом весе в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 4,3%, а производство молока - на 3,8%

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Белоруссия увеличила производство сельскохозяйственной продукции по итогам января - февраля текущего года на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили в среду в Национальном статистическом комитете Белоруссии.

"В январе - феврале 2023 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства <...> увеличилось по сравнению с январем - февралем 2022 года в сопоставимых ценах на 2,9%", - говорится в сообщении. При этом в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Производство скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств по итогам января - февраля выросло на 3,8%, до 294,3 тыс. тонн, молока - на 3,6%, до 1,28 млн тонн. В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы в живом весе увеличилось на 4,3%, молока - на 3,8%.

Ранее сообщалось, что производство сельскохозяйственной продукции по итогам 2022 года выросло в Белоруссии на 3,6%.