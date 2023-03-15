Wildberries закрыла несколько пунктов выдачи заказов из-за угроз в адрес компании

Ретейлер заявил, что приостановит сотрудничество с "партнерами, которые выбирают нецивилизованные формы диалога"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов из-за угроз их сотрудников в адрес компании и приостановил сотрудничество с ними, из этих пунктов вывозится товар. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы ретейлера.

"Было закрыто несколько таких пунктов, из них мы вывозим товары, которые принадлежат нам и продавцам-предпринимателям, покупателей мы проинформировали о переносе их заказов в другие пункты", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с "партнерами, которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности".

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывают их с 15 марта из-за спора с маркетплейсом, причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. В тот же день компания опровергла сообщения о том, что какие-либо пункты выдачи заказов могут закрыться.

В компании пояснили, что 14 марта в офис Wildberries пришли порядка 10-15 человек, которые назвали себя представителями партнерских пунктов выдачи, но отказались предоставлять свои данные как компании, так и сотрудникам правоохранительных органов. Данные представители выразили недовольство усилением мер безопасности из-за подмен товаров, например, на дешевые аналоги или товары без маркировки. "Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять. Поэтому мы ввели дополнительную защиту наших продавцов от подмен. Ожидаем, что благодаря этим мерам доля мошенничеств снизится в несколько раз", - пояснили ситуацию со штрафами в пресс-службе маркетплейса.