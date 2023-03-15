Путин заявил о росте товарооборота России и Сирии на 7% за 2022 год

По словам президента РФ, отношения двух стран развиваются, "несмотря ни на что"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Объем торговли между Москвой и Дамаском по итогам прошлого года увеличился на 7%, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.

"Несмотря ни на что, наши отношения развиваются, в том числе и в экономической сфере. За прошлый год зафиксирован семипроцентный рост товарооборота", - указал он.

Путин также напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие со дня установления дипломатических отношений между Россией и Сирией.