15 марта, 14:10,
обновлено 15 марта, 14:38

Путин заявил о росте товарооборота России и Сирии на 7% за 2022 год

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента РФ, отношения двух стран развиваются, "несмотря ни на что"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Объем торговли между Москвой и Дамаском по итогам прошлого года увеличился на 7%, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.

"Несмотря ни на что, наши отношения развиваются, в том числе и в экономической сфере. За прошлый год зафиксирован семипроцентный рост товарооборота", - указал он.

Путин также напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие со дня установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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